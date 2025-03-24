Українцям у другій половині лютого виплачено 703 млн грн за програмою "Зимова єПідтримка"

Українцям, які подали заявки на виплату зимової підтримки в останні два тижні роботи програми в лютому 2025 року, виплачено 703 млн грн, повідомила прес-служба сервісу "Дія".

"Фінальна виплата "Зимової єПідтримки" вже на вашій картці. Ще 703 млн грн отримали українці, які подали заявки на тисячу від держави 13-28 лютого", - повідомила пресслужба "Дії" в Телеграм в понеділок, нагадавши що програму завершено.

За три місяці роботи "Зимової єПідтримки" українці подали більше як 12 млн заявок через "Дію", йдеться в повідомленні.

В останній день лютого, коли можна було подати заявку на виплату 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про майже 14,4 млн заявок від громадян. За його словами, цієї весни уряд планує запроваджувати нові програми і розширювати наявну соціальну підтримку для українських родин.