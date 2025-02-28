Українці подали вже майже 14,4 млн заявок на "Зимову єПідтримку", сьогодні останній день – Шмигаль

Від початку запуску програми "Зимова єПідтримка" вже подано майже 14,4 млн заявок від громадян, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні останній день, коли можна подати заявку на виплату 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". Отримані кошти, однак, ще можна буде витрачати до кінця цього року. Загалом майже 14,4 млн українців подали заявки та отримають відповідні виплати. Це рекордні показники для державної програми, які продемонстрували її нагальність та важливість для наших людей", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в п'ятницю.

Крім того, прем'єр повідомив, що цієї весни уряд планує запроваджувати нові програми і розширювати наявну соціальну підтримку для українських родин.