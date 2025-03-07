Кабмін виділив Мінекономіки 570 млн грн для надання державної допомоги "Зимова єПідтримка"
Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 570 млн грн для забезпечення надання одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова єПідтримка".
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.
Зокрема, Мінекономіки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету виділено 570 млн грн для забезпечення надання одноразової державної грошової допомоги в межах програми "Зимова єПідтримка".