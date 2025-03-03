Українці найчастіше витрачають кошти "Зимової єПідтримки" на комунальні послуги, мобільний зв'язок і заклади харчування

Українці найчастіше витрачають кошти по програмі "Зимова єПідтримка" на комунальні послуги, мобільний зв'язок і заклади харчування, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Приймання заявок на виплати за програмою "Зимова єПідтримка" завершилося. 14,4 млн громадян скористалися можливістю отримати 1000 гривень допомоги через "Дію", відділення банків-партнерів та "Укрпошту" впродовж трьох зимових місяців, протягом яких тривала програма", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що держава вже профінансувала понад 10 мільйонів заявок, поданих у "Дії" та через банки-партнери, і крім того, 1,7 млн людей, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю та мешканці прифронтових територій, отримали допомогу через "Укрпошту".

"Витрати охоплюють програму "Зимова єПідтримка" з 10 грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року. Загальна сума коштів, витрачених українцями за цей період, становить 8,6 млрд гривень із отриманих 10,05 млрд за заявками в "Дії" та через банки-партнери", - додали у відомстві.

Зокрема, до найпопулярніших категорій витрат українців увійшли: комунальні послуги — 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат); телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок — 1,9 млрд грн; заклади харчування — 443 млн грн; ліки — 237 млн грн; комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 млн грн; благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 млн грн; книжки та інша друкована продукція — 178 млн грн; залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 млн грн; театри і кінотеатри — 80 млн грн; поштові послуги — 61 млн грн.

Як повідомлялося, заявку на отримання тисячі грн за програмою "Зимова єПідтримка" можна було подати через "Дію" до кінця лютого, а витратити кошти - впродовж 2025 року. Зокрема, витратити допомогу можна буде на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг, перенаправити кошти на благодійні рахунки Сил безпеки і оборони або волонтерського фонду.

Раніше прем'єр заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках "Зимової єПідтримки". Ті, хто оформив заявки за кордоном, її повертатимуть.