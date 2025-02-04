Колишній фітнес-тренер з Полтави засуджений до 6 років ув’язнення за образи військових та напад на правоохоронця

Суд визнав винним та призначив покарання у вигляді 6 років ув'язнення колишньому фітнес-тренеру з Полтави, який неодноразово провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування і знімав це на камеру, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури колишнього фітнес-тренера з Полтави визнано винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, умисному заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю, виготовленні та поширенні матеріалів, що містять образи честі й гідності військовослужбовців, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 435-1, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України)", - інформує відомство в Телеграм-каналі у вівторок.

В прокуратурі підкреслюють, що фігуранту призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

За інформацією прокуратури, влітку 2023 року чоловік неодноразово провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування у Полтаві. "Він грубо ображав військових, використовуючи нецензурну лексику, і знімав це на камеру. Згодом ці відео з принизливими коментарями він публікував у соцмережах, водночас заперечуючи факт збройної агресії рф", - уточнюється в повідомленні.

Окрім цього, згідно повідомленню, 29 серпня 2023 року під час перевірки документів працівниками поліції колишній фітнес-тренер поводився агресивно, ігнорував вимоги припинити протиправну поведінку, а під час затримання вчинив опір і наніс тілесні ушкодження правоохоронцю.

"Відповідно до висновку медичного освідування, на момент інциденту він перебував у стані наркотичного сп’яніння", - говориться у повідомленні.

Свою вину засуджений не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.