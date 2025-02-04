Інтерфакс-Україна
Події
00:57 04.02.2025

Трамп призначив Рубіо в.о. адміністратора USAID - Держдеп

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Трамп призначив Рубіо в.о. адміністратора USAID - Держдеп

Президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), повідомляє сайт Державного департаменту.

"USAID уже давно відійшов від своєї первісної місії відповідального просування американських інтересів за кордоном, і наразі цілком очевидно, що значна частина фінансування USAID не відповідає основним національним інтересам Сполучених Штатів", - ідеться в повідомленні.

Рубіо також повідомив Конгрес про те, що наразі триває перегляд діяльності USAID у сфері зовнішньої допомоги з метою можливої реорганізації.

Оцінюючи діяльність USAID, Держдеп обіцяє захищати інтереси американського народу і гарантує, що податкові кошти не будуть витрачені даремно. 

Теги: #usaid #рубіо #трамп #сша

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