Інтерфакс-Україна
Події
21:26 03.02.2025

Голова МАГАТЕ вирушив в Україну та відвідає підстанцію "Київська"

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Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі розпочинає 11 з початку повномасштабної російської агресії візит в Україну, протягом якого відвідає підстанцію "Київська", написав він у X ввечері у понеділок та опублікував свою фотографію з потягу "Укрзалізниці".

"Під час мого 11-го візиту до України з початку війни я вирушаю на Київську підстанцію, критично важливу для безпеки ядерної енергетики України, щоб оцінити пошкодження і допомогти запобігти ядерній аварії", – відзначив Гроссі.

"Все більш вразлива мережа становить зростаючий ризик для всіх АЕС, а не лише для ЗАЕС", – додав голова МАГАТЕ.

Раніше повідомлялося, шо Гроссі прибуде в Україну для зустрічі на високому рівні в Києві, під час якої обговорюватимуться поточні зусилля МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту.

Підстанція дозволяє здійснювати передачу надлишкових потужностей від західних до центральних регіонів, які виникли після введення в експлуатацію двох енергоблоків на РАЕС та ХАЕС. Вона дозволить підвищити надійність живлення електроенергією Київ та Київську область.

Як повідомлялося, метою будівництва електропідстанції 750 кВ "Київська" була передача надлишкових потужностей після введення в експлуатацію двох атомних енергоблоків (ХАЕС-2 та РАЕС-4) від західних до центральних регіонів України, а також посилення надійноcns живлення Києва та прилеглих регіонів по високовольтному кільцю. Перша черга була введена в експлуатацію наприкінці 2008 року.

 

Теги: #візит #магате

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