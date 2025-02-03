Волонтери УЧХ надали першу допомогу постраждалої від авіаудару РФ по Херсону

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) надали першу допомогу постраждалої від російського авіаційного удару по Херсону у неділю.

“Черговий російський авіаційний удар по середмістью Херсона. На місце обстрілу оперативно прибули волонтери Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста”, - написав УЧХ у Фейсбуці в понеділок.

Волонтери УЧХ надали першу допомогу і першу психологічну допомогу жінці. На момент обстрілу вологтери чергували на місцевому залізничному вокзалі, забезпечуючи там за необхідності надання першої допомоги пораненим.

Як повідомлялось, Російська керована авіабомба в неділю вдень прилетіла по житловій забудові в центральній частині Херсону, внаслідок чого постраждали двоє людей. До лікарні у середньому стані тяжкості доставили 40-річну жінку. Вона отримала вибухову травму, контузію та уламкові поранення спини.Також іще одну потерпілу – 46-річну херсонку – дістали з-під завалів зруйнованого будинку. У неї вибухова травма, контузія та поранення черева. Наразі жінка перебуває у медзакладі у тяжкому стані.