Волонтери УЧХ надали першу допомогу постраждалої від авіаудару РФ по Херсону
Волонтери Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) надали першу допомогу постраждалої від російського авіаційного удару по Херсону у неділю.
“Черговий російський авіаційний удар по середмістью Херсона. На місце обстрілу оперативно прибули волонтери Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста”, - написав УЧХ у Фейсбуці в понеділок.
Волонтери УЧХ надали першу допомогу і першу психологічну допомогу жінці. На момент обстрілу вологтери чергували на місцевому залізничному вокзалі, забезпечуючи там за необхідності надання першої допомоги пораненим.
Як повідомлялось, Російська керована авіабомба в неділю вдень прилетіла по житловій забудові в центральній частині Херсону, внаслідок чого постраждали двоє людей. До лікарні у середньому стані тяжкості доставили 40-річну жінку. Вона отримала вибухову травму, контузію та уламкові поранення спини.Також іще одну потерпілу – 46-річну херсонку – дістали з-під завалів зруйнованого будинку. У неї вибухова травма, контузія та поранення черева. Наразі жінка перебуває у медзакладі у тяжкому стані.