У січні до центрів рекрутингу української армії звернулася 5381 особа - Міноборони

Центри рекрутингу української армії продовжують залучати громадян до лав Сил оборони, у січні 2025 року до центрів звернулася 5381 особа, що майже на 80% більше, ніж середньомісячний показник минулого року, повідомили у Міноборони України.

Як зазначається на сайті відомства, всього з початку роботи центрів консультації в них отримали 38 117 громадян.

Упродовж січня кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська, зросла на 955 осіб та досягла 8 109. Найбільше громадян, яких вже прийнято на військову службу – у Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі та Івано-Франківську. 20% кандидатів – жінки.

Загалом в Україні функціонують 48 центрів рекрутингу української армії. У січні новий центр відкрився у Вінниці.

В Міноборони нагадали, що у центрах рекрутингу української армії не вручаються повістки, а всі консультації надаються з дотриманням умов конфіденційності.

Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ.