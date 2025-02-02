Затримано двох жителів Полтавщини через убивство військовослужбовця РТЦК, їм повідомлено про підозру

Двом особам - жителям Лубен та Полтави - повідомлено про підозру через убивство військовослужбовця РТЦК і СП на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру.

«Одному інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 КК України). Іншому – пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 КК України)», - повідомив Офіс генпрокурора у телеграм.

За даними слідства, 31 січня житель Полтави спільно з іншими мобілізованими у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. Маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. У подальшому він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником втік із місця події.

«Через кілька годин підозрюваних затримали. Під час обшуку правоохоронці вилучили у лубенця 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази направлені на експертизи. Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані», - інформує Офіс генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.