Внаслідок пожежі у Львівській області загинули троє людей

Троє людей загинули під час пожежі у Львівській області, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.

За даними пресслужби, повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в селі Лавочне Стрийського району надійшло у неділю о 03:43.

“На момент прибуття рятувальників будинок був охоплений вогнем, а сильне задимлення ускладнювало роботу. Під час гасіння біля вхідних дверей було виявлено тіла трьох загиблих: 91-річної власниці будинку, її 66-річної доньки та 69-річного чоловіка.”, – повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Пожежу вдалося локалізувати о 05:27, а повністю ліквідувати — о 06:23. Вогонь знищив будинок майже повністю.

Для ліквідації пожежі було залучено 10 пожежників та 2 одиниці спецтехніки. Обставини трагедії наразі з'ясовують правоохоронці.