За тиждень росіяни випустили проти України майже 50 ракет і 760 КАБів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія за цей тиждень завдала сотні авіаударів по наших населених пунктах та закликав партнерів посилити тиск на агресора.

"Щодня Росія атакує Україну дронами, ракетами, авіабомбами. За цей тиждень – сотні ударів по наших містах і громадах: майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб було випущено ворогом проти наших людей", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Зеленський вкотре нагадав, що "Росія не зупиниться сама".

"Світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію. Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні", - наголосив глава держави.

"Дякую всім у світі, хто розуміє важливість цього і продовжує вірити в нашу державу й підтримувати", - додав президент.