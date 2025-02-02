Росіяни вночі атакували безпілотниками село на Сумщині, пошкоджені будинки

Ворожий дрон в ніч на 2 лютого завдав удару по Садівській громаді Сумської області, інформація про жертви не надходила, повідомили в обласній військовій адміністрації (ОВА).

"Сьогодні вночі ворог атакував БПЛА "Шахед" Садівську громаду. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих нема. Пошкоджені житлові будинки (вікна, фасади, покрівлі)", - йдеться у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі ОВА.

На місці "прильоту" працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.