Інтерфакс-Україна
Події
02:19 02.02.2025

Росіяни вночі атакували безпілотниками село на Сумщині, пошкоджені будинки

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Росіяни вночі атакували безпілотниками село на Сумщині, пошкоджені будинки

Ворожий дрон в ніч на 2 лютого завдав удару по Садівській громаді Сумської області, інформація про жертви не надходила, повідомили в обласній військовій адміністрації (ОВА).

"Сьогодні вночі ворог атакував БПЛА "Шахед" Садівську громаду. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих нема. Пошкоджені житлові будинки (вікна, фасади, покрівлі)", - йдеться у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі ОВА.

На місці "прильоту" працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

 

Теги: #сумська #шахеди

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