До дев'яти зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві – ОВА

Чисельність загиблих в результаті ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Полтаві збільшилася до 9-ти, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА) у суботу, 1 лютого.

"На жаль, внаслідок удару по житловому будинку загинула ще одна людина", - йдеться у телеграм-каналі ОВА.

За даними ДСНС України, у Полтаві - 17 постраждалих, з них - 4 дитини. Врятовано 22 особи. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 194 особам, з них 11 дітей.

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару в Полтаві зруйнований під’їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Повідомлялося про загибель восьми людей, включаючи дитину, 17 отримали травми, з них троє дітей. Пошкоджені сусідні будинки та 12 авто.