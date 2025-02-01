Інтерфакс-Україна
Події
21:17 01.02.2025

У Шевченківському районі столиці сталася пожежа, врятовано п'ятеро людей, зокрема троє дітей

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У суботу, 1 лютого, у Шевченківському районі Києва було загоряння у двоповерховому житловому будинку, надзвичайникам вдалося загасити пожежу та врятувати п'ятеро людей, серед яких було троє дітей, повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

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"1 лютого о 17:29 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ґарета Джонса. Сталося загоряння в одній із квартир на 2 поверсі двоповерхівки. Пожежу ліквідовано о 17:52 на площі 15 кв. м. Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували п'ять осіб з яких троє дітей. Крім того, на свіже повітря було виведено 15 людей", - сказано у повідомленні на сторінці ДСНС Києва у фейсбуці.

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Зазначається, що двоє дітей та жінка з підозрою на отруєння продуктами горіння звернулися до медиків.

Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

 

Теги: #київ #пожежа

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