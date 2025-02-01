Один загиблий від вибуху у рівненському ТЦК - Нацполіція

Фото: https://t.me/UA_National_Police/34779

Одна людина загинула, шість отримали поранення внаслідок вибуху в приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному в суботу, повідомляється в телеграм-каналі Національної поліції України.

"Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення. Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про вибух у Рівному поблизу вулиці Грабник, на якій знаходиться будівля Рівненьского міського об’єднаного ТЦК і СП.