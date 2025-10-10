У Рівному частково зникло світло, не працюють світлофори, Рівнеобленерго повідомило про аварію

"Частину Рівного знеструмило. Не працюють світлофори, зупинився рух тролейбусів через відсутність напруги", - йдеться у повідомленні телеграм-каналу "Рівне головне" у п'ятницю увечері. Допис супроводжується відповідним відео.

"Рівнеобленерго", реагуючи на дописи у соцмережах, повідомило про аварійну ситуацію. "Шановні споживачі станом на 19.15 частина м. Рівне без електропостачання внаслідок аварійної ситуації на обладнанні оператора системи передачі НЕК "Укренерго". Намагаємося повернути світло у ваші домівки якнайшвидше! Бригади Рівнеобленерго вже ліквідовують аварію", йдеться у повідомленні обленерго у фейсбуці у п"ятницю.

Як запевнив очільник Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль у телеграм-каналі, "енергетики наразі працюють, щоб оперативно відновити електропостачання". За його словами, частина міста без світла через технічні причини.

"За прогнозами енергетиків, у переважної більшості споживачів електрика з'явиться вже найближчим часом", - наголосив він.