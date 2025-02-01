Інтерфакс-Україна
Події
12:23 01.02.2025

Кількість загиблих у Полтаві зросла до чотирьох людей – ДСНС

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Кількість загиблих у Полтаві зросла до чотирьох людей – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram/37707

 Кількість загиблих у Полтаві внаслідок ракетного удару по житловому будинку зросла до чотирьох, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"До 4 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Полтаві. 22 людини вдалося врятувати надзвичайникам. Постраждали 13 осіб, серед яких 3 дітей", - говориться у повідомленні ДСНС у телеграм у суботу.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, працюють усі служби міста.

Раніше повідомлялось про трьох загиблих.

Теги: #полтава #загиблі #дснс

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