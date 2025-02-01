Інтерфакс-Україна
Події
11:30 01.02.2025

Російські війська за минулу добу 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини

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Російські війська за минулу добу 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Російські війська за минулу добу 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини, троє цивільних дістали поранень, з лінії фронту було евакуйовано 498 людей, у тому числі 47 дітей, повідомив глава обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено 3 адмінбудівлі і 7 багатоповерхівок. Краматорський район. У Лимані пошкоджені 3 будинки і газогін, у Дробишевому пошкоджено 4 будинки. У Катеринівці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 3 об'єкти", - написав він у телерам у суботу.

За його даними, у Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено 6 будинків.

"Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 498 людей, у тому числі 47 дітей", - інформував Філашкін.

Теги: #донецька_область #обстріли

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