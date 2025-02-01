Волонтери УЧХ надавали допомогу постраждалим від ракетної атаки РФ по Одесі

Фото: https://t.me/odeskaODA

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) надавали першу допомогу постраждалим внаслідок російського ракетного удару по Одесі.

"31 січня, росія завдала удару по історичному центру Одеси. На місці спільно зі спеціальними службами міста працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області", - повідомив УЧХ у фейсбуці у суботу.

Волонтери надали першу допомогу трьом постраждалим. Двом жінкам поважного віку з гострою реакцією на стрес надали першу психологічну допомогу.

Як повідомлялося, 31 січня ввечері збройні сили РФ атакували Одесу балістичними ракетами, попередньо типу "Іскандер". Постраждали семеро осіб, їх шпиталізовано. Руйнувань зазнали будівлі готелю, філармонії, музею.