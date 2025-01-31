У ГУР спростували російський фейк про нібито перебування Буданова в одеському готелі, який постраждав від удару РФ

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов спростував російський фейк про нібито перебування керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в одеському готелі "Брістоль", постраждалому від удару РФ.

"Ні, звісно Кирила Буданова не було в одеському готелі "Брістоль", як бреше рашистська пропаганда. Не було начальника ГУР і в інших історичних спорудах у центрі міста, у центрі, який має бути під захистом ЮНЕСКО. Воєнні злочини, геноцидна війна, варварство .... русня продовжує переконувати українців, що все російське - зло, повинні переконати також і світ", - написав Юсов на своїй сторінці у Facebook.

Раніше російські пропагандистські ресурси поширили інформацію про те, що в момент ураження Росією по Одесі в готелі "Брістоль" нібито міг перебувати керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Як повідомлялося, окупаційна армія РФ у п'ятницю ввечері завдала удару по історичному центру Одеси, наразі відомо про трьох постраждалих, їх госпіталізовано.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед людей, які були в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі, були, зокрема, і норвезькі дипломатичні представники.

Одеське видання "Думская" повідомило, що від вибуху постраждав готель "Бристоль".