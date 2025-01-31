СБУ відкрила провадження у зв'язку з розголошенням держтаємниці особами під час закритого засідання Ради

Служба безпеки України відкрила провадження у зв'язку з розголошенням державної таємниці особами під час закритого засідання Верховної Ради, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі СБУ.

"28 січня 2025 року слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, з боку осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України", - сказали у відомстві.

Досудове розслідування триває і здійснюється за ч.2 ст.328 Кримінального кодексу України.

Раніше нардеп від "Голосу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Наталії Мосейчук повідомив, що СБУ відкрила кримінальну справу через витік інформації з закритої зустрічі керівника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова з народними депутатами.

Видання "Українська правда" опублікувало нібито цитату Буданова, яку переказав журналістам один з нардепів на умовах анонімності. Йшлося про те, що Буданов на закритій зустрічі з депутатами нібито сказав, що "до літа" необхідно розпочати мирні переговори, бо потім можуть розпочатися процеси, які "загрожуватимуть існуванню України".

Сам Буданов прокоментував цю інформацію, розповівши анекдот.