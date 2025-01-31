Чехія виступила з новою ініціативою закупівлі боєприпасів для України – ЗМІ

Уряд Чехії шукає підтримки в інших країнах Європейського союзу для нової ініціативи щодо боєприпасів після реалізації подібної ініціативи в 2024 році, повідомляє німецьке видання N-TV.

"Це питання політичної волі, і якщо багато країн-членів ЄС знову приєднаються до нашої ініціативи, ми можемо багато чого досягти для України", – сказав міністр закордонних справ Ян Ліпавський у інтерв’ю редакційній мережі Німеччини (RND).

"Наразі ми розглядаємо, як ми можемо профінансувати нову ініціативу боєприпасів, а потім побачимо, скільки патронів ми зможемо отримати за ці гроші", - додав голова чеського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, міністерка оборони Яна Чернохова повідомляла про другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України під робочою назвою "Ініціатива-2025" ще у липні минулого року. Видання Deník N тоді повідомило, що в проєкті візьме участь п'ять компаній: Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol з Ompo Holding, Colt CZ Group SE, власником якої є Česká zbrojovka, і збройова компанія DSS.

У рамках попередньої чеської ініціативи щодо боєприпасів Україну було забезпечено закупівлею приблизно пів мільйона одиниць артилерійських боєприпасів. Усього до ініціативи приєдналося 18 країн.