Інтерфакс-Україна
Події
12:14 31.01.2025

Сили оборони завдали удару по НПЗ у Волгоградській області РФ – підтвердив Генштаб ЗСУ

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Сили оборони завдали удару по НПЗ у Волгоградській області РФ – підтвердив Генштаб ЗСУ
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/20424

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 31 січня 2025 року завдали ураження по ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області (РФ).

"Зафіксовано спалахи та вибухи в районі цього важливого для окупантів заводу. Результати вогневого ураження уточнюються", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі.

Зазначено, що за проєктною потужністю цей НПЗ входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів Росії, його задіяно у забезпеченні окупаційної армії.

Теги: #волгоградська_область #генштаб #нпз

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