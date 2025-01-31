Мін'юст повернув статус вріо директора АТЗ Жумаділову, Безрукова зберігає статус відстороненої на час розслідування

Міністерство юстиції України внесло зміни до Єдиного державного реєстра, згідно з якими Арсен Жумаділов набув статусу тимчасово виконуючого обов’язки директора державного підприємства "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) на час службового розслідування, а Марина Безрукова зберігає статус керівника АОЗ, відстороненого від виконання посадових обов’язків на час службового розслідування.

Як повідомляє пресслужба відомства у п’ятницю, таке рішення було прийняте як виправлення технічної помилки, зробленої після надходження 30 січня скарги Міністерства оборони України щодо оскарження рішення про внесення змін до відомостей про керівника АОЗ.

"Міністерство юстиції України повідомляє, що 30 січня 2025 року о 15:57 до Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації надійшла скарга Міністерства оборони України щодо оскарження рішення приватного нотаріуса Іващенко Н. В. про внесення змін до відомостей про керівника ДП "Агенція оборонних закупівель". 31 січня 2025 року за результатами розгляду прийнято рішення про скасування реєстраційної дії №1000691070009047779 від 29.01.2025 щодо зміни керівника ДП "Агенція оборонних закупівель", - йдеться в повідомленні.

Крім внесення змін в Єдиному державному реєстрі (згідно повідомлення, виправлення помилки) щодо Жумаділова і Безрукової, Мінюст за результатами розгляду скарги Міноборони прийняв рішення скасуваи реєстраційну дію від 29 січня, яка змінювала керівника підприємства, а також тимчасово заблокувати доступ до Єдиного державного реєстру приватному нотаріусу Іващенко.

Як повідомлялося, Міноборони на початку 2024 року анонсувало створення наглядових рад у складі трьох незалежних членів і двох представників держави в АОЗ і Державного оператора тилу (ДОТ), які замінили внутрішні підрозділи міністерства, що здійснювали закупівлі. Остаточно наглядові ради АОЗ і ДОТ були створені в січні 2025 року, однак у грудні було змінено статути цих підприємств з урізанням повноважень наглядових рад. Наглядова рада АОЗ в умовах конфлікту міністра оборони Рустема Умерова і директорки агентства Марини Безрукової 21 січня одноголосно вирішила продовжити контракт із Безруковою на рік, а також провести комплексний аудит діяльності Агентства із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Міноборони не погодило таке продовження, проте наглядова рада тепер уже двома голосами проти двох з урахуванням переважного права голосу голови ради екс-заступника міністра оборони Юрія Джигира продовжила контракт Безрукової 24 січня. Того ж дня Умеров повідомив, що контракт із Безруковою не буде продовжено, а керувати АОЗ буде голова ДОТ Жумаділов, поєднуючи ці посади. Безрукова була відсторонена від посади, а до реєстру керівником АОЗ внесено Жумаділова.

Міністр також заявив, що відкликає двох представників держави в наглядовій раді - Джигира та директора фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, які проголосували за продовження повноважень Безрукової, та домігся звільнення свого заступника Дмитра Клименкова, який курував закупівлі.

Згідно з розпорядженням №64 від 28 січня, уряд звільнив Кліменкова з посади заступника міністра оборони за власним бажанням.

Того ж дня Безрукова заявила, що ще з літа 2024 року відчувала перепони в роботі з боку Міністерства оборони України, що проявлялись у затримках в погодженні документів та постійних перевірках, а також усних розпорядженнях, з ким укладати угоди. За її словами, Умеров запрошував на зустрічі із АОЗ спецекспортерів-посередників, що перепродують зброю з націнкою.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило, що зареєструвало провадження за заявою Центру протидії корупції (ЦПК) про вчинення злочину Умеровим за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). При цьому у відомстві додали, що не можуть повідомити про те, що стало підставою для відкриття справи, які обставини вивчаються та чи має Умеров процесуальний статус у цій справі, з огляду на з ч.1 ст.222 Кримінального процесуального кодекса України (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування).

Ці події викликали реакцію послів країн "Великої сімки" (G7), які закликали вирішити конфліктну ситуацію довкола АОЗ. "G7Ambs рекомендує якнайшвидше вирішити ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель. Дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів", - йшлося в заяві, яку підтримало також представництво НАТО в Україні.

29 січня Безрукова повідомила, що службове розслідування стосується щодо контракту із закупівлі старих мін, який ще не набув чинності, і воно було продовжено з 29 січня до 7 лютого.

У той же день, згідно державних реєстрів, яку надав ресурс YouControl, Безрукова поновилася у статусі керівника АОЗ, а до того з 25 січня керівником АОЗ в держреєстрі значився Жумаділов.

Обсяг закупівель АОЗ становить близько 300 млрд. грн. на рік, ДОТ - близько 100 млрд. грн.