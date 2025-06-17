ЄСПЛ оголосить рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ"9 липня – Мінюст

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 9 липня оголосить рішення у справі "Україна і Нідерланди проти Російської Федерації", що стосується подій системних порушень прав людини на окупованих територіях Донеччини й Луганщини, включаючи події повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Повідомляється, що окрема частина провадження стосується збиття літака рейсу MH17 у липні 2014 року, що спричинило загибель 298 людей.

"Європейський суд з прав людини повідомив, що 9 липня 2025 року Велика Палата ЄСПЛ оголосить рішення по суті у справі "Україна та Нідерланди проти Росії" (за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 та № 11055/22). Суд оголосить рішення у приміщенні ЄСПЛ у Стразбурзі, об 11:00 годині за місцевим часом. Запис оголошення буде доступний на сайті ЄСПЛ після закінчення слухань", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі Мін'юсту.

У своєму проміжному рішенні від 25 січня 2023 року ЄСПЛ уже визнав, що з травня 2014-го щонайменше до січня 2022 року окуповані території Донбасу перебували під юрисдикцією Росії. Суд також встановив, що збиття рейсу MH17 сталося на території, яка перебувала під ефективним контролем російських окупаційних адміністрацій.

За інформацією відомства, ця справа є найбільшою міждержавною справою в історії ЄСПЛ, яка об’єднує чотири заяви та охоплює період від 2014 року до сьогодні.