Інтерфакс-Україна
Події
20:07 30.01.2025

Зеленський подякував Швеції за найбільший пакет військової допомоги для України

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Зеленський подякував Швеції за найбільший пакет військової допомоги для України
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський подякував уряду Швеції за найбільший військовий пакет допомоги, зауваживши, що посилення далекобійних спроможностей України є неоціненним.

"Вдячний Ульфу Крістерссону, уряду та народу Швеції за 18-й і найбільший на сьогодні шведський оборонний пакет для України на загальну суму 13,5 мільярда шведських крон (1,23 мільярда доларів США). Ми глибоко цінуємо те, що ця військова допомога відповідає нагальним потребам української армії та суттєво сприяє зміцненню наших оборонних спроможностей. Посилення наших далекобійних спроможностей та інвестиції у виробництво зброї в Україні є неоціненними", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він додав, що мир завдяки силі можливий, і потрібно "пам'ятати, що такі загрози, як російська, не зупиняються самі собою—вони просуваються лише до тієї межі, де їх зустрічають силою".

"Саме тому ми маємо продовжувати зміцнювати цю межу разом — від Чорного до Балтійського моря, — щоб забезпечити мир і захистити життя", - зазначив президент.

Як повідомлялося, Швеція оголосила в четвер, 30 січня, про найбільший пакет військової допомоги для України приблизно на 1,2 мільярда доларів США, повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон.

Як заявив міністр, приблизно 90 млн доларів буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності і безпілотників.

 

Теги: #швеція #вдячність #зеленський

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