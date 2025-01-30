В Донецькій області в результаті обстрілів поранені 5 людей

В результаті російських обстрілів в Донецькій області у четвер, 30 січня, постраждали 5 людей, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Покровську 3 людини поранені FPV-дроном, пошкоджено автівку. На Білицьке Добропільської громади росіяни скинули 500-кілограмову керовану авіабомбу. Поранення отримали дві жінки 44 і 47 років. Пошкоджено 4 двоповерхівки і адмінбудівлю", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він закликав жителів Донеччини евакуюватись з території області.