Інтерфакс-Україна
Події
18:45 30.01.2025

В Сумах 8 загиблих і 12 поранених від удару по багатоповерхівці

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В Сумах 8 загиблих і 12 поранених від удару по багатоповерхівці
Фото: https://t.me/dsns_telegram

До восьми зросла кількість загиблих внаслідок російського удару безпілотником по багатоповерховому житловому будинку Сумах, 12 людей отримали поранення, повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури в четвер.

"З-під завалів дістали тіла 74-річного чоловіка та 37-річної жінки. Станом на 18:20 унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці загинуло 8 людей, а саме 3 подружжя - 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина, 74-річний чоловік та 37-річна мама пораненої дівчинки. Ще 12 людей, серед яких 8-річна дівчинка, отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Натомість, в Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок ворожої атаки загинуло восьмеро людей і постраждало 13.

"Продовжуються евакуаційні заходи і можливо, цифри будуть ще збільшуватись… Під завалами можуть бути ще живі люди", - сказав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

За його словами, велика кількість жертв пояснюється тим, що дрон "Шахед" завдав удару по стояку багатоповерхівки, де знаходяться спальні.

Більшість постраждалих у лікарнях, лише двоє отримали амбулаторну допомогу і пішли додому. П'ятеро людей в тяжкому стані, в тому числі дитина, її дідусь також госпіталізований. Під завалами може ще знаходитись дві чи три дитини, повідомив Артюх.

Раніше на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомлялося про сімох загиблих і 13 постраждалих, не менше п'ятьох з них госпіталізовано, серед них дитина.

30 та 31 січня у Сумах оголошено День жалоби, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

Теги: #загиблі #суми

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