У Хмельницькому на базі лікарень відкрили перші кабінети "Простір турботи про ветерана"

Перші в Україні кабінети "Простір турботи про ветерана" запрацювали у Хмельницькому, повідомило Міністерство у справах ветеранів України.

"Нові осередки всебічної підтримки відкрито на базі міської та обласної лікарень, вони стануть місцем комплексної допомоги військовослужбовцям й ветеранам війни, які проходять лікування та реабілітацію", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

Так, ветеранам надаватимуть: інформацію про права, пільги та реабілітаційні програми; сприяння в оформленні/відновленні необхідних документів; юридичні та психологічні консультації; допомогу з соціальними питаннями та працевлаштуванням; комунікаційну підтримку.

Весь процес забезпечують фахівці з супроводу ветеранів війни, які за потреби залучатимуть правничу допомогу, представників ЦНАП, ветеранських структурних підрозділів, психологів, соціальні працівники, фахівці із працевлаштування, капеланів та представники громадських організацій.

В урочистому відкритті "Просторів турботи про ветерана" взяли участь міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова зі своїм заступником Русланом Приходьком, представники місцевої влади, бізнесу та благодійних організацій.

"Цей проєкт – важливий крок до створення якісної системи соціального захисту наших ветеранів. Ми прагнемо, щоб кожен захисник України отримав не лише належне лікування, а й підтримку для повернення до повноцінного життя", – наводяться в повідомленні слова Калмикової.