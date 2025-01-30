В Сумах вже семеро загиблих внаслідок удару дрона по багатоповерхівці, постраждалих 13 – ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російського удару безпілотником по багатоповерховому житловому будинку Сумах зросла до семи, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини. Постраждали 13 людей, серед яких дитина. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих і десятьох постраждалих. П'ятеро з них госпіталізовано, з них одна дитина.

30 та 31 січня у Сумах оголошено День жалоби, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.