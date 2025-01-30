Інтерфакс-Україна
Події
16:41 30.01.2025

До МЗС України викликали посла Словаччини через заяви Фіцо

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До МЗС України викликали посла Словаччини через заяви Фіцо

До Міністерства закордонних справ України у четвер, 30 січня, було викликано посла Словаччини в Україні Павела Віздала, якому було висловлено рішуче несприйняття заяв офіційної Братислави про нібито втручання України у внутрішні справи Словацької Республіки.

Як повідомляється на сайті МЗС України, зокрема, було наголошено, що українська сторона підтримує і розвиває добрі контакти з усіма міжнародними партнерами, які всебічно допомагають нашій державі на тлі російської повномасштабної збройної агресії.

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко висловив глибоке розчарування тим, що прем’єр-міністр Роберт Фіцо наразі “виступає рупором Кремля і, нехтуючи приналежністю Словацької Республіки до ЄС, вдається до алогічних дій”, - сказано в повідомленні.

Міщенко зазначив, що такі дії з боку представників словацької влади є неприйнятними, особливо в контексті безпрецедентної агресії Росії проти України, та завдають серйозної шкоди не лише традиційно добрим відносинам між Україною та Словаччиною, а й підривають єдність ЄС та Євроатлантичної спільноти у протидії державі-агресору.

В МЗС підкреслили, що неприпустимими є спроби уряду Словаччини зберігати залежність від постачання російських енергоносіїв всупереч спільній роботі ЄС і європейських партнерів зі зниження такої залежності та диверсифікації джерел постачання енергії, а також ігноруючи доводи української сторони щодо позбавлення Росії засобів фінансування терору проти України та українського народу.

“Офіційну Братиславу закликано припинити таку практику та повернутися до конструктивного діалогу та розвитку добросусідських відносин між нашими країнами та народами”, - сказано в повідомленні.

Заступник міністра підкреслив, що український народ, який сьогодні платить життями за свою свободу та безпеку всієї Європи, зберігає глибоку вдячність народу Словаччини за всю підтримку й допомогу, отриману з початку повномасштабної російської агресії.

29 січня словацький ресурс Denník N повідомив, що Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана на тлі критики Києвом словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Словацьке МЗС, як зазначається, висловило Кастрану "рішучий протест" проти заяв української сторони та назвало їх втручанням у внутрішні справи Словаччини.

Теги: #мзс_україни #посол #словаччина

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