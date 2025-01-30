На Одещині після атаки БПЛА пошкоджено зерновий склад, лікарню та приватні будинки

Зерновий склад, будівлю районної лікарні, два приватних будинки та автомобілі пошкоджено в Ізмаїльському районі (Одеська обл.) внаслідок атаки беспілотників у четвер на світанку, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"На світанку ворог знову атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Над знищенням ворожих дронів працювали наші сили ППО", - написав він у телеграм.

За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватних житлових будинки, зерновий склад, легкові автомобілі. Також постраждала районна лікарня: у ній вибито вікна та пошкоджено фасад зі стелею.