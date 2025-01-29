Інтерфакс-Україна
Події
22:33 29.01.2025

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 294 одиниці живої сили - Генштаб

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Окупанти втратили 294 військовослужбовці і 24 одиниці техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

“ За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку, за сьогодні, склали 294 особи вбитими та пораненими, знищено одну бойову броньовану машину, три автомобілі, один мотоцикл, чотири антени БпЛА, артилерійську систему, п’ять засобів супутникового зв’язку, засіб РЕБ та п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня, крім того, суттєво пошкоджено дві бойові броньовані машини та одиниця автомобільної техніки противника.”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/20379

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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