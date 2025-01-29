Інтерфакс-Україна
Події
20:34 29.01.2025

Міністри оборони північних країн зустрінуться у Гельсінкі в четвер, зокрема, обговорять підтримку України

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Міністри оборони північних країн зустрінуться у Гельсінкі в четвер, зокрема, обговорять підтримку України

Міністри оборони північних країн проведуть зустріч в Гельсінкі (Фінляндія) в четвер, 30 січня,

Як повідомили в фінському Міноборони, зустріч проведе міністр оборони Антті Хаккянен. У 2025 році Фінляндія очолить Північноєвропейське оборонне співробітництво (Nordefco). Головування на ротаційній основі перейшло від Данії до Фінляндії.

На другій міністерській зустрічі цього року обговорюватимуться такі питання, як оборонна співпраця між країнами, поточні питання НАТО і підтримка України.

“Нам потрібно готуватися до зростаючої невизначеності у світі та змін у безпековій ситуації в Європі. Оборонна співпраця між країнами Північної Європи набуває все більшого значення. Ми зміцнюватимемо оборону і безпеку постачання країн Північної Європи, поглиблюватимемо нашу співпрацю задля зміцнення НАТО і ЄС і разом плануватимемо подальшу підтримку України”, - сказав міністр Хеккянен.

Теги: #партнери #міноборони #зустріч

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