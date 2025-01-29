Інтерфакс-Україна
Події
20:32 29.01.2025

Міноборони закупило вантажівки для ЗСУ під держгарантії

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Міноборони закупило вантажівки для ЗСУ під держгарантії

Міністерство оборони України в січні передало ЗСУ першу партію транспорту, закупленого в межах контрактів під державні гарантії: 80 одиниць вантажної техніки українського виробництва для перевезення особового складу та військових вантажів, повідомила пресслужба відомства.

"У січні 2025 року Міністерство оборони України передало бойовим бригадам повнопривідні вантажні автомобілі від українського виробника. Їх будуть використовувати для виконання спеціальних та бойових завдань", - говориться в повідомленні на сайті Міноборони в середу.

Зазначається, що це перша партія транспорту, закупленого в межах одного з контрактів під державні гарантії на постачання озброєння та військової техніки для потреб армії. Локалізація виробництва цих автомобілів в Україні перевищує 50%.

"Державний контракт було укладено в грудні 2024 року. А вже в січні 2025 року ми отримали близько 80 одиниць вантажної техніки з колісною формулою 4х4 та 6х6. В них можна перевозити особовий склад та вантажі військового призначення", – повідомив директор департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліб Канєвський.

За його словами, у 2024 році Міноборони зробило акцент на закупівлях під держгарантії військової техніки для тилу: броньовані автомобілі та медеваки, спеціальна вантажна техніка, лазне-пральні комплекси, паливозаправники тощо. "У 2025 році сфокусуємося на закупівлі засобів ураження, щоб завдавати якнайбільше шкоди ворогу", – наголосив Канєвський.

 

Теги: #міноборони #вантажівки

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