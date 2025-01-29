ДБР виявило у посадовця правоохоронного органу з Києва необґрунтовані активи на 2,5 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у межах досудового розслідування щодо незаконного обігу наркотичних засобів виявили у начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України нерухомість з ознаками необґрунтованості.

Як зазначається, відповідна інформація була скерована до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Прокурори САП та слідчі Бюро встановили, що квартира і два нежилих приміщення на 2,5 млн гривень були придбані у 2021 році в одному з елітних житлових комплексів столиці. Оформлені вони були на сестру дружини, проте фактично нею володів саме посадовець. Формально він взяв квартиру в оренду, ще й отримав від держави компенсацію – 150 тис. гривень за її найм", - йдеться в повідомленні ДБР у середу.

Зазначається, що законних доходів для придбання нерухомості правоохоронець не мав, тому вона й була оформлена на третю особу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася із позовом до Вищого антикорупційного суду щодо визнання активів посадовця необґрунтованими та стягнення їх та коштів виданих як компенсація у дохід держави.