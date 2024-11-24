24 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1005 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1005 RUSSIAN AGRESSION

24 листопада відзначають Міжнародний день Біблії, Всесвітній день еволюції, Всесвітній день моржа.

Ще сьогодні в США - День друзів.

Православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія.

Міжнародний день Біблії

Міжнародний день Біблії відзначається щорічно в третю неділю листопада. Його було запроваджено для того, щоб заохочувати людей по всьому світу читати, вивчати та роздумувати над Біблією.

Цей день служить нагадуванням про вплив, який Біблія справила на культуру, історію та життя мільярдів людей.

Християни в усьому світі вважають, що читаючи рядки Біблії, вони отримують віру, надію і підтримку в найважчі хвилини свого життя.

Всесвітній день еволюції

Присвячений річниці публікації відомої для широкого загалу праці "Походження видів", яку написав Чарльз Дарвін 24 листопада 1859 року.

Оскільки книга була написана не в науковому, а в популярно-публіцистичному стилі, то викликала справжній ажіотаж у суспільстві.

Це один із найвагоміших творів в історії науки, що детально та логічно пояснює основи існування життя на планеті та виникнення великого розмаїття флори й фауни. Так з'явилася на світ теорія еволюції, яку згодом стали називати дарвінізмом.

Всесвітній день моржа

Цей день є закликом до дій, спрямованих на підвищення обізнаності про збереження моржів. Заснований 2008 року Всесвітнім фондом дикої природи та Радою з морських ссавців, цей день привертає увагу до проблем, з якими стикаються моржі внаслідок зміни клімату та людської діяльності.

Моржі є одними з найбільших ластоногих у світі, самці важать до 1500 кг. Це соціальні істоти, які часто відпочивають великими групами на арктичних узбережжях. Однак їхні популяції скорочуються, і вони особливо вразливі під час сезонних міграцій. Швидке потепління Арктики, майже втричі швидше, ніж у решті світу, становить значну загрозу їхньому середовищу існування, особливо морському льоду, на який вони вмощуються для відпочинку і розмноження.

Ще цього дня:

1994 - В Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ.

2004 - ЦВК України оприлюднила офіційні результати виборів Президента України. Переможцем було визнано Віктора Януковича. Протокол підписали 11 членів комісії, один із яких, Олександр Чупахін, підписав його з позначкою, що цей документ "не відповідає волевиявленню українського народу". Не підписали протокол троє членів ЦВК - Андрій Магера, Руслан Князевич і Ярослав Давидович;

2015 - Початок загострення конфлікту між Росією і НАТО на дипломатичній арені внаслідок небувалого за понад 50-річну історію збиття (вранці 25 листопада) турецькими силами російського винищувача "СУ-24", що перетнув кордон між Сирією і Туреччиною Як наслідок розгортання реакції, оголошено про проведення позачергового засідання НАТО.

Цього дня народилися:

300 років від дня народження Андрія Андрійовича Рачинського (1724–1794), українського державного діяча епохи Гетьманщини, композитора, диригента, поета; за іншими даними народився 1729 р.;

175 років від дня народження Френсіс Елізи Годґсон Бернет (1849–1924), англійської та американської письменниці, драматургині;

160 років від дня народження Анрі де Тулуз-Лотрека (Анрі Марі Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа) (1864–1901), французького живописця, графіка;

125 років від дня народження Максима Максимовича Лебідя (1899–1938), українського поета;

110 років від дня народження Віктора Олексійовича Смородіна (1914–1990), українського кінооператора;

90 років від дня народження Валерія Костянтиновича Князюка (1934–1997), українського прозаїка, публіциста.

Церковне свято:

Цього дня відзначається пам'ять християнської мучениці Катерини Олександрійської, яка жила в 3-4 століттях. Дівчина була освіченою, вивчала роботи відомих філософів, письменників, лікарів, знала кілька мов, володіла ораторською майстерністю. У християнство Катерину навернув сирійський чернець; за переказами, після хрещення їй уві сні з'явився Ісус Христос і вручив перстень.

Катерина прийшла на церемонію жертвопринесення, яке здійснював у язичницькому храмі імператор Максиміан, і закликала його відвернутися від ідолів. Правитель, вражений красою дівчини, намагався спочатку переконати її словами, а потім велів піддати катуванням. Одне зі знарядь тортур зруйнував янгол, що зійшов із неба. Дізнавшись про це, дружина Максиміана теж навернулася в християнство і обвинуватила свого чоловіка в тому, що він відмовляється визнати істинного Бога. У підсумку і правителька, і свята Катерина були страчені.

Іменини: Григорій, Євген, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій, Катерина.