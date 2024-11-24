По всій лінії фронту відбулося понад 220 бойових зіткнень - Генштаб

Від початку доби відбулося 224 бойові зіткнення, найбільшу активність ворог проявляє на покровському та курахівському напрямках, де відбулося понад сто атак противника, зазначено у зведенні Генштабу Збройних сил України на 22.00 суботи, 23 листопада.

"Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня агресор здійснив 55 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка", - йдеться у зведенні.

Підкреслюється, що 49 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще шість бойових зіткнень тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За інформацією Генштабу, за 23 листопада втрати агресора на даному напрямку становили 167 осіб убитими та пораненими. Знищено два бронетранспортери, одну бойову машину піхоти, дві одиниці автомобільної техніки. Крім того, було пошкоджено три бойові машини піхоти противника.

Повідомляється, що на курахівському напрямку на 22.00 23 листопада налічується 47 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Берестків, Дальнього, Романівки, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки.

У зведенні також зазначено, що противник завдав авіаційних ударів керованими авіабомбами по районах Дачного, Романівки та Улаклів. На цьому напрямку противник втратив 64 людини вбитими і пораненими. Наші воїни знищили один танк, одну одиницю мототехніки та шість бліндажів, суттєво пошкоджено дві броньовані машини піхоти ворога.

На харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Одинадцять атак у районах Вовчанська та Тихого відбили українські воїни, ще дві - тривають.

На куп'янському напрямку противник 12 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю.

Сімнадцять разів ворог атакував на лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Чернещини, Копанок, Ямполівки і Тернів. До того ж ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по населеному пункту Твердохлібове.

На північному напрямку в районі Білогорівки наші захисники відбили один ворожий штурм.

Завдаючи по населеному пункту Часів Яр авіаційних ударів некерованими ракетами на краматорському напрямку, противник здійснив три штурми позицій наших захисників. Активність окупантів проявлялася в районах Ступочок і Часового Яру, усі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами.

Завдаючи авіаударів по Торецьку, Нелипівці, Катеринівці та Іванопіллю, ворог двічі намагався вклинитися в нашу оборону на торецькому напрямку в районі населеного пункту Торецьк.

На времівському напрямку відбулося двадцять п'ять бойових зіткнень. Усі ворожі штурми зупинено в районах Великої Новосілки, Новодарівки, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного, Костянтинопільського та Рівнепілля.

На гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

Населені пункти Темирівка і Зелене Поле на оріхівському напрямку зазнали бомбардувань шістьма керованими авіаційними бомбами.

На придніпровському напрямку наші воїни п'ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції української армії.

На інших напрямках істотних змін в обстановці не відбулося.