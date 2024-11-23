Рух поїзда Чоп - Київ, раніше заблокованого через сходження каміння, відновлено - Укрзалізниця

Залізничники в стислі терміни завершили відновлювальні роботи після зриву каміння на колії ділянки Сянки - Мукачеве на Закарпатті, ділянку відкрито для руху, повідомила "Укрзалізниця" в суботу.

"Поїзд №60 Чоп - Київ стежить за графіком за своїми звичними маршрутами", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про зміну в русі поїздів на ділянці Сянки - Мукачево через падіння каміння з гори. Електропоїзд був заблокований на перегоні.