Події

16:39 23.11.2024

Рух поїзда Чоп - Київ, раніше заблокованого через сходження каміння, відновлено - Укрзалізниця

1 хв читати

Залізничники в стислі терміни завершили відновлювальні роботи після зриву каміння на колії ділянки Сянки - Мукачеве на Закарпатті, ділянку відкрито для руху, повідомила "Укрзалізниця" в суботу.

"Поїзд №60 Чоп - Київ стежить за графіком за своїми звичними маршрутами", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про зміну в русі поїздів на ділянці Сянки - Мукачево через падіння каміння з гори. Електропоїзд був заблокований на перегоні.

 

Теги: #відновлення #рух #поїзд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:35 23.11.2024
Енергетики відновили одну з ліній живлення окупованої ЗАЕС

Енергетики відновили одну з ліній живлення окупованої ЗАЕС

08:10 23.11.2024
На Закарпатті через падіння каміння з гори зійшов з рейок електропоїзд

На Закарпатті через падіння каміння з гори зійшов з рейок електропоїзд

19:37 21.11.2024
Фонд Нормана Фостера презентував економічну стратегію Харкова

Фонд Нормана Фостера презентував економічну стратегію Харкова

13:41 21.11.2024
УЗ із 15 грудня запускає поїзд Київ-Будапешт

УЗ із 15 грудня запускає поїзд Київ-Будапешт

15:02 20.11.2024
"ДТЕК Київські регіональні електромережі" за 1000 днів війни відновило понад 10 тис. км ЛЕП

"ДТЕК Київські регіональні електромережі" за 1000 днів війни відновило понад 10 тис. км ЛЕП

13:35 18.11.2024
A Development відновлює реалізацію флагманського проєкту Ріхерт&Парк

A Development відновлює реалізацію флагманського проєкту Ріхерт&Парк

11:51 18.11.2024
Енергетики повернули світло майже 150 тис. споживачів після масованого удару РФ у неділю - Міненерго

Енергетики повернули світло майже 150 тис. споживачів після масованого удару РФ у неділю - Міненерго

13:19 14.11.2024
Шмигаль запропонував партнерам створити Оперативну групу з відновлення та Дорадчу групу при Агентстві відновлення

Шмигаль запропонував партнерам створити Оперативну групу з відновлення та Дорадчу групу при Агентстві відновлення

10:04 14.11.2024
ЄС і ПРООН відновили Сергіївський ліцей на Одещині в межах проєкту EU4UASchools: Build Back Better

ЄС і ПРООН відновили Сергіївський ліцей на Одещині в межах проєкту EU4UASchools: Build Back Better

09:50 14.11.2024
Philip Morris планує відновити свою частку 28,5% на українському ринку за один-два роки

Philip Morris планує відновити свою частку 28,5% на українському ринку за один-два роки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зустріч із Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення, - Зеленський

Зеленський: Хочу почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни

Лідер Бразилії показав себе зі слабкого боку на саміті G-20 - Зеленський

За програмою "Зерно з України" вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду - Зеленський

Зеленський у День пам'яті жертв Голодомору: Нас прагнули знищити, замордувати, упокорити, але не змогли

ОСТАННЄ

Зеленський: Путін хоче витіснити нас із Курщини до 20 січня

Зустріч із Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення, - Зеленський

Зеленський: Хочу почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни

Лідер Бразилії показав себе зі слабкого боку на саміті G-20 - Зеленський

За програмою "Зерно з України" вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду - Зеленський

Зеленський у День пам'яті жертв Голодомору: Нас прагнули знищити, замордувати, упокорити, але не змогли

У Кривому Розі планують владнати ситуацію з опаленням до 8 грудня - віцепрем'єр Кулеба

РФ витратила $18 млрд на ракетні обстріли й атаки безпілотників із лютого 2022 р. - ЦПД

Ракетний удар Storm Shadow у Курській області знищив близько 20 російських офіцерів - ЗМІ

Оприлюднено архівні документи про те, як у 1980-х рр. органи КДБ УРСР заважали українській діаспорі розповісти світові про Голодомор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА