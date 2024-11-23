На Закарпатті через падіння каміння з гори зійшов з рейок електропоїзд

На Закарпатті через падіння каміння з гори зійшли з колії дві колісні пари електропоїзда, і він опинився заблокованим на перегоні, унаслідок чого відбулися зміни в русі, повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Через падіння каміння з гори електропоїзд заблоковано на перегоні. Попередньо дві колісні пари зійшли з рейок", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що швидкість поїзда була нижчою за дозволену, тож травмованих немає. Усіх пасажирів до місць призначення вже доставляємо автотранспортом.

Також зазначається, що відбулися зміни в русі поїздів на ділянці Сянки-Мукачево, що на Закарпатті.

Тим часом, для мінімізації запізнень поїзд №59 Київ-Чоп буде направлено в об'їзд цієї ділянки.

На місці вже працює відновлювальна бригада залізничників, щоб розблокувати рух якомога швидше.