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16:31 23.11.2024

У Кривому Розі планують владнати ситуацію з опаленням до 8 грудня - віцепрем'єр Кулеба

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У Кривому Розі планують владнати ситуацію з опаленням до 8 грудня - віцепрем'єр Кулеба

У Кривому Розі, де опалювальну систему досі не запущено в роботу, планують відновити теплопостачання до 8 грудня, повідомив віцепрем'єр-міністр із відбудови України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, який перебуває у Кривому Розі.

"Упевнений, що до 8 грудня це питання буде вирішено", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в суботу.

"Основне питання - опалювальний сезон у місті. Майже 1000 будинків досі залишаються без тепла. Це 130 тисяч абонентів, 11 лікарень, 43 навчальні заклади", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Напередодні в Мінрегіонрозвитку повідомили про критичну ситуацію з теплом у Кривому Розі. Без тепла залишилися 934 житлові будинки, 11 закладів охорони здоров'я, включно з Криворізькою міською лікарнею №16, 43 навчальні заклади, а також територіальний центр соціального захисту. Це близько 110 тисяч жителів.

"Подібні ситуації неприпустимі, особливо в умовах війни. Стабільне теплопостачання - одна з важливих умов безпеки та стійкості міста, яке чи не щодня під обстрілами. Тепло має бути відновлено якнайшвидше", - додав він у телеграм-каналі.

Теги: #опалювальний_сезон #кривий_ріг #кулеба_олексій

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