Події

13:54 23.11.2024

Укргідрометцентр попереджає про ожеледицю на дорогах у західних, північних і східних областях

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Укргідрометцентр попереджає про ожеледицю на дорогах у західних, північних і східних областях

У неділю, 24 листопада, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах України в західних, північних (окрім Сумської), східних і Вінницькій областях.

"24 листопада в західних, північних (крім Сумської), східних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту", - йдеться в попередженні Укргідрометцентру про небезпечні метеорологічні явища.

Теги: #попередження #ожеледиця #укргідрометцентр

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