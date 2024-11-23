Укргідрометцентр попереджає про ожеледицю на дорогах у західних, північних і східних областях

У неділю, 24 листопада, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах України в західних, північних (окрім Сумської), східних і Вінницькій областях.

"24 листопада в західних, північних (крім Сумської), східних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту", - йдеться в попередженні Укргідрометцентру про небезпечні метеорологічні явища.