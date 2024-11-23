Події

08:00 23.11.2024

Окупанти за добу втратили 1420 осіб

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Окупанти за добу втратили 1420 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1420 окупантів, 20 танків, 36 бронемашин, 24 артсистеми, 105 БПЛА, а також 76 авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці у суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11. 24 орієнтовно склали особового складу - близько 729720 (+1420) осіб, танків - 9419 (+20) од, бойових броньованих машин - 19192 (+36) од, артилерійських систем - 20760 (+24) од, РСЗВ - 1254 (+0) од, засоби - 1004 (+0) од, літаків - 369 (+0) од, гелікоптерів - 329 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19365 (+105), крилаті ракети - 2764 (+0), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 29850 (+73) од, спеціальна техніка - 3678 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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