Росіяни розстріляли 5 полонених бійців ЗСУ поблизу Вугледара - прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом страти російськими окупантами українських військовополонених, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За оперативними даними, 2 жовтня 2024 року військовослужбовці зс рф здійснили штурм позицій Збройних сил України поблизу м. Вугледар. Під час наступу окупанти взяли в полон п’ятьох беззбройних українських захисників. Одного з них вони вбили в лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Убивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події.