Зеленський запровадив санкції проти 28 фізосіб із РФ, 3 юросіб зі США та Кайманових Островів - указ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування санкцій проти 28 фізичних осіб із РФ, а також трьох юридичних осіб зі США і Кайманових Островів.

Відповідний указ №778/2024 оприлюднено на сайті глави держави.

У додатку до документа зазначено, що санкції проти фізичних осіб запроваджено на десятирічний термін.

Крім цього, на такий самий період запроваджено санкції проти компаній Альфа Браво Евіейшн ЛЛС і Джі200 203 ЛЛС, країна реєстрацій - США, а також проти Кескейд Холдингу, реєстрація - Кайманові Острови.