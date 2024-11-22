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16:57 22.11.2024

Зеленський запровадив санкції проти 28 фізосіб із РФ, 3 юросіб зі США та Кайманових Островів - указ

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Зеленський запровадив санкції проти 28 фізосіб із РФ, 3 юросіб зі США та Кайманових Островів - указ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування санкцій проти 28 фізичних осіб із РФ, а також трьох юридичних осіб зі США і Кайманових Островів.

Відповідний указ №778/2024 оприлюднено на сайті глави держави.

У додатку до документа зазначено, що санкції проти фізичних осіб запроваджено на десятирічний термін.

Крім цього, на такий самий період запроваджено санкції проти компаній Альфа Браво Евіейшн ЛЛС і Джі200 203 ЛЛС, країна реєстрацій - США, а також проти Кескейд Холдингу, реєстрація - Кайманові Острови.

Теги: #санкції #зеленський

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