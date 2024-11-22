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14:23 22.11.2024

Тема надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО - застосування РФ нової ракети та можлива реакція союзників

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Тема надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО - застосування РФ нової ракети та можлива реакція союзників

Темою надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО буде інформування українською стороною про застосування Росією у війні проти України нової ракети і можлива на це реакція союзників.

Відповідну інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили в п'ятницю в штаб-квартирі альянсу.

Засідання відбудеться 26 листопада на рівні послів-постійних представників країн-членів Організації Північноатлантичного договору. Очікується, що за допомогою відеозв'язку з Києва буде проведено брифінг про ситуацію, що склалася, з подальшим обговоренням можливої реакції з боку союзників.

Теги: #рада_україна_нато #засідання

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