Швеція профінансує виробництво українських дронів за "данською моделлю"

Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за "данською моделлю". Відповідної домовленості було досягнуто під час зустрічі міністра оборони України Рустема Умєрова з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Це ще один крок до посилення обороноздатності України, що демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу", - наголосив Умєров.

Сторони також обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік.

"Працюємо над тим, щоб ця підтримка була ще більшою і відповідала реальним потребам наших захисників і захисниць", - прокоментував міністр.

Обговорювали також питання оснащення українських бригад. Умєров зазначив, що Міноборони фіналізує домовленості з нордичними партнерами.