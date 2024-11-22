Держбюджет-2025 передбачає збільшення на 16,2% фінансування УКФ

Державний бюджет на 2025 рік передбачає збільшення на 16,2% фінансування Українського культурного фонду (УКФ), порівняно з 2024 роком.

"Передбачено 250,7 млн грн на 2025 рік (на забезпечення функціонування Українського культурного фонду, зокрема здійснення Фондом заходів із підтримки проєктів, - ІФ-У)", - сказала виконавча директорка УКФ Анастасія Образцова в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За її словами, з цієї суми на надання грантів передбачається майже 190 млн грн.

"Але це не означає, що тільки цю суму буде надано українській культурній спільноті. Крім державного фінансування, ми активно працюємо над залученням коштів міжнародних партнерів і нашого соціально-відповідального бізнесу", - додала вона.

Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2024 рік на УКФ передбачається 215,7 млн грн.