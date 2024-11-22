Події

10:56 22.11.2024

П/п "Солотвино - Сігету-Мармацієй" частково призупинить пропуск транспортних засобів

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Пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією частково призупинить пропуск транспортних засобів.

Як повідомляє Держприкордонслужба України в телеграмі, за інформацією румунської сторони, у зв’язку з аварійним станом конструкції мосту через річку Тиса та з метою проведення робіт з його відновлення, здійснення пропуску транспортних засобів буде зупинено з 9:00 по 15:30, з понеділка по п’ятницю.

Рух пішоходів у цьому пункті пропуску не зупинятимуть.

Очікується, що призупинення пропуску через ремонтні роботи триватиме протягом 35 днів, починаючи з 22 листопада 2024 року.

Теги: #призупинення #солотвино #пункт_пропуску

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